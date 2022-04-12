محافظ بورسعيد: محطة تحلية مياه البحر تعمل كمرحلة أولى بتكلفة حوالي 2 مليار ونصف

المحافظ : محطة تحلية مياة البحر تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣ كمرحلة أولي بتكلفة حوالي ٢ مليار ونصف

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة تحلية مياه البحر بمدينة "سلام"، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة وعدد من الشباب.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول مكونات ومراحل إنشاء محلية تحلية المياه، وكيفية سير العمل بداخلها، لافتا إلى أن المحطة تعمل بطاقة ٢٥٠ ألف م٣، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ ٢ مليار ونصف.

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر، حيث تتكون المحطة من خطين بطول ٦٥٠م وقطر ١٨٠٠ م ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد، كما يتم التحكم بها اتوماتيكيا، وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها في نوفمبر ٢٠٢٠.

وأوضح المحافظ أنه يتم ضخ ما يقرب من ٢ مليار م٣ من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، فضلا عن إقامة محطة أخرى لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الموسعة بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" منطقة خط سير العائلة المقدسة شرق المحافظة، وذلك لبحث إمكانية الاستفادة من المنطقة في الترويج للسياحة الدينية بعد إدراكها ضمن خط سير العائلة المقدسة. رافقه خلالها عدد كبير من الشباب.

وأكد محافظ بورسعيد أن الترويج لهذه المنطقة سياحيا يعد نمط جديد من السياحة، ومن ثم يتم الترويج له واستثماره من خلال محاور تنموية حتى يكون منتج سياحي واعد يجذب شريحة كبيرة من الزائرين.

وكانت محافظة بورسعيد خلال الآونة الأخيرة تقوم على إعداد برامج سياحية تتضمن مزارات لأهم المعالم الأثرية القبطية الموجودة ببورسعيد، وتطوير ما يحتاج منها إلى رفع كفاءته بالإضافة إلى تأهيل العاملين فى هذه المناطق للتعامل مع السائحين، والاهتمام بزيادة عدد الغرف الفندقية السياحية لاستعياب أكبر عدد من الرحلات السياحية.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن بورسعيد قادرة على إحياء هذه السياحة من حيث الموقع الجغرافى والتاريخى وأثارها القبطية التى تؤتى ثمارها من خلال مسار العائلة المقدسة لمصر.

وشدد على أن بورسعيد بها العديد من المقومات التى تؤهلها لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة مرور بالفرما آنذاك والآثار التاريخية التى شهدتها هذه الفترة، وباعتبار أن مدينة الفرما إحدى الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة.

وأكد المحافظ، أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التى يجب أن تعد جيدا لما يعود على محافظة بورسعيد من فائدة ترويجية وتنشيط للسياحة، وترجع رحلة العائلة المقدسة الي هجرة السيدة مريم إلى مصر، وخلال إقامتهم فى مصر تواجدوا فى العديد من الأماكن التى خلدت فى التاريخ، وأصبحت تعرف بمسار العائلة المقدسة فى مصر ومن بينها مدينة بورسعيد.