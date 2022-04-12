الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق فى رمضان

السيسي
السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس، اليوم الثلاثاء، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واطمأن الرئيس السيسي من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجهًا بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات.

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