الكاثوليكية تطلق «قافلة طبية» للاطمئنان على صحة المصريين بالصعيد

نظمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، فاعلية جديدة في المجال الصحي والطبي، بالصعيد، حيث تم إطلاق قافلة طبية، برعاية كنيسة السيدة العذراء أم المخلص بالمنيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية، حيث تعتبر هذه القافلة هي قافلة تحليل طبية بالتعاون مع أسرة اجتماع "فرح وعطاء".

كما ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن هذه القافلة الطبية تأتي في إطار حرص الكنيسة على تقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة، للمساهمة في تنمية المجتمع.

الجدير بالذكر أنه كان قد أقيمت في الفترة من الثامن، وحتى العاشر من الشهر الجاري، فعاليات الرياضة الروحية، لخدمة فرح وعطاء ببعض كنائس القاهرة، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية.

وجاء ذلك بمشاركة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة.

قاد الرياضة الروحية الأب عادل زكا اليسوعي، والأب أنطونيوس سماحة، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة. دارت التأملات حول لقاءات يسوع الشافية المحررة، التى تصل بنا إلى القيامة فى حياتنا.

هذا واستقبل نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، ممثلي نشاط طريق جديد، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بمشاركة الأب ماهر، مسؤول النشاط بلبنان، والأخ جيل كورمييه، مسؤول رسالة قانا الدولية، بدار سيدة السلام جاء هذا بهدف التعارف وتوجيه الشكر على الدعم المستمر للجماعة، ورسالاتها في مصر.

دار اللقاء حول أهمية الجماعات الكنسية المختلفة، ودورها المحوري في إعلان البشرى السارة للجميع، كما حضر هذه الزيارة مسؤولو الجماعة، وأخوية قانا بمصر.