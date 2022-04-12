الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة طالب غرق في ترعة بسوهاج

غريق
غريق

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة طالب غرق في مياه ترعة الفاروقية لعدم إجادته السباحة ، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بغرق طالب داخل ترعة الفاروقية دائرة المركز وذلك لعدم إجادته للسباحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، وأشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام.

وانتشلت الجثة، وتبين غرق المدعو عادل م ا م 14 سنة طالب ويقيم  دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وأفادت والدته، بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالاستحمام بالترعة لعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

النيابة العامة في سوهاج غرق طالب جثة تشريح التصريح بالدفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بتسهيل تراخيص حضانات الطفولة المبكرة

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«الصحة»: تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا.. وانخفاض ملحوظ فى الإصابات

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجوما بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟