تشريح جثة طالب غرق في ترعة بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة طالب غرق في مياه ترعة الفاروقية لعدم إجادته السباحة ، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بغرق طالب داخل ترعة الفاروقية دائرة المركز وذلك لعدم إجادته للسباحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، وأشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام.

وانتشلت الجثة، وتبين غرق المدعو عادل م ا م 14 سنة طالب ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وأفادت والدته، بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالاستحمام بالترعة لعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.