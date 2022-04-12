القبض على هارب من تنفيذ 107 سنوات سجن بالجيزة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط هارب من تنفيذ 107 سنة حبس في محافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 61 حكم حبس «59 جزئي - 2مستأنف»، في قضايا تبديد بلغت مدد حبس 107 سنة بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.