مصر في الصحف العربية| الاجتماع الليبي بالقاهرة وتطوير الأضرحة و«الاختيار 3» الأبرز

تناولت الصحف العربية، اليوم، العديد من الأخبار والأحداث الهامة في مصر.

وتقدم «الدستور» خلال السطور التالية نشرة أخبار مصر في الصحف العربية.

العين الإماراتية

سلطت صحيفة العين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الضوء على الاجتماع الليبي بالقاهرة، مشيرة إلى أن مصر تحاول حل أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات؟

وأضافت الصحيفة أن القاهرة ترعى اجتماعا جديدا لبعض أعضاء مجلسي النواب وما يعرف بالدولة الليبيين، في محاولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكدت مصادر ليبية، أن الاجتماع سيشهد حضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للتوافق على القاعدة الدستورية.

وأضافت أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

والخميس الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي قرار تشكيل تلك اللجنة، والتي تضم 12 من أعضائه، هم رمضان شمبش، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم قنان، والمبروك كبير، ومصباح أوحيدة، وصالح قلمة، ونصر الدين مهنى، وعبد الله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وعبدالقادر سليمان.

الانباء الكويتية



وتحت عنوان «السيسي يوجه بتطوير الأضرحة بشكل متكامل»، بدأت جريدة الأنباء الكويتية افتتاح تقريرها حول تطوير الأضرحة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

العربية السعودية



أما قناة العربية السعودية، فقد تناول تقريرها أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3"، الذي يبث على الفضائيات المصرية ويكشف خفايا فترة حكم الإخوان تسريبا موثقا بالصوت والصورة، للقيادي الإخواني خيرت الشاطر يهدد فيه بعمليات تفجيرية وإدخال القاعدة لمصر ودور المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل في ذلك.

إلى هذا، قال الشاطر في التسريب "المجموعات الرئيسية اللي كانت تدعم حازم – يقصد حازم أبو إسماعيل - هو فيه مئات الألوف على مستوى الجمهورية في المحافظات، يعني في مطروح في كفر الشيخ في دمياط السلفية الشعبية بتتبناه، وجزء من سلفيي القنوات الفضائية، هم دول مش منظمين يعني مش جسم يقدر يجمع ويعمل شغل كبير، إنما فيه مجموعات خطر، في مجموعة عبد المجيد الشاذلي أو مجموعات القطبيين أو السلفية الجهادية دول خطر حقيقي، حتى لو قليلين في العدد، لأن دول بشكل أو بآخر يتبنون فكرة العنف، وهم عندهم نظرية موجودة بتقول إننا نقفز على الحكم والسلطة، وده تعديل في استراتيجياتهم السابقة، يعني إن هو يبقى جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم بشكل أو بآخر".

البيان

وأشادت صحيفة البيان الإماراتية بأحد المتسابقين المصريين في تلاوة القرآن الكريم ضمن فعاليات اليوم العاشر لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم 25 في يوبيلها الفضي، وفي سباق مع الزمن تتوالى المنافسة يوماً بعد يوم وأجواء أمسيات دبي الرمضانية الإيمانية والروحانية تحتفي بجمهور المسابقة الذين امتلأت بهم قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

وقالت الصحيفة إنه بصوت ندي ومخارج واضحة ينافس المتسابق الكفيف نادي سعد جابر من جمهورية مصر العربية (22) عاماً في مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها العاشر، إذ شد بقراءته أعضاء لجنة التحكيم والجمهور من المتابعين، فلم تثنه الإعاقة عن العطاء والإبحار في علوم القرآن الكريم، ولم يستسلم للإعاقة البصرية التي لازمته منذ الولادة، فبدأ حفظ كتاب الله في الـ6 من العمر وختمه في الثامنة بالتلقين، مدللاً على أن ذوي الهمم لديهم من العزيمة والإصرار ما يحققون به أحلامهم، بعيداً عن بكاء الحال، فهم لا يقفون عند هذا الحد، وإنما يسعون ويعملون.