«ثقافة البحيرة» تفتتح أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية

وفقاً لاستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لرفع الوعى الثقافى والفنى وتحقيق العدالة الثقافية والمشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة فى المناسبات الدينية- نفذ فرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية، حيث تتضمن اليوم الأول افتتاح معرض فنون تشكيلية ثم السلام الوطنى، أعقبه أنشودة بعنوان رمضان كريم إلقاء الطفلين ملك المغربى يوسف المغربى ثم عقدت محاضرة بعنوان "رمضان شهر الخيرات" تحدث خلالها الشيخ حسن البنا وكيل وزارة الأوقاف، ماذا يجب أن نفعل قبل وخلال وبعد رمضان شهر الرحمة والغفران، وكيف يستثمر المسلم شهر المنح والنفحات لتعميق الأخلاق الحميدة.

أعقبه عرض فنى لفرقة البحيرة للإنشاد الدينى فقد قدمت الفرقة باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات الدينية منها"رمضان جانا، الرضا والنور، لاجل النبى، القلب يعشق كل جميل" بقيادة المايسترو أسامة علام.

وأقامت مكتبة طفل حديقة الأمل التابعة لفرع ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل محاضرة بعنوان "شهر رمضان تجارة رابحة" للشيخ السيد سليم أشرفت على تنفيذها حنان معوض، حيث تحدث عن أن شهر رمضان فرصة عظيمة للتجارة الرابحة مع الله ومضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وفى الصحيحين عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) قال "عمرة فى رمضان تعادل حجة" وورد فى حديث آخر "أن عمل الصائم مضاعف" فالصيام يكفر عن العبد خطاياه كلها حتى يرجع طاهرا من ذنوبه أبيض القلب كأن لم يعلق به شيء، لكن مغفرة ماتقدم من الذنوب مرهون بأن يكون الصيام إيمانا واحتسابا ومن العطايا الربانية فى هذا الشهر المبارك، أن الصيام يشفع للعبد كما يشفع القرآن الكريم وخص الله تعالى به المؤمنين الصائمين فى هذا الشهر الكريم أن جعل دعاءهم فيه مستجابا ونسب الصيام إلى نفسه وتكفل بتقدير ثوابه والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى قال الله عز وجل "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لى وأنا أجزي به" وأقيمت بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنات.

كما نفذت مكتبة طفل القوات المسلحة ورشة حكى بعنوان "مذكرات تلميذ" نفذتها سمر سمير، حيث تحدث عن أهمية المذاكرة للتلميذ، وأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هدفه إلا بالمثابره والجد والاجتهاد، وأن من يقصر فى أداء واجبه لن ينال النجاح ولا يستطيع تحقيق هدفه وتحاورت سمير مع الأطفال عن ما تعلموه من هذه القصة فلكل مجتهد نصيب ولن ينجح الإنسان فى حياته دون أن يجتهد ويكد.

كما أقيمت بالمكتبة ورشة رسم وتلوين بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر فيها الأطفال عن فرحتهم بشهر رمضان المبارك تحت إشراف سمر سمير.

وعلى هامش الورشة أقيم معرض رسوم فنية لموهبتين من رواد المكتبة وهم بسمة حسنى وشهد عمرو، حيث تم عرض آخر رسوماتهم فى المعرض وفى نهاية اليوم تم تكريم المشاركين فى النشاط بتقديم شهادات التقدير لهم تحت إشراف سمر سمير.