الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهد مساء أمس الأثنين، العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث على موقع «جوجل». 
في نشرة «أخبار فاتتك» نقدم أهمها:

الطب الشرعي يكشف التقرير النفسي الخاص بأيمن هدهود:

كشفت النيابة العامة في بيان لها أنه في سبيل سعيها للوقوف على حقيقة سبب وفاة المدعو أيمن هدهود استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به شهد المذكورون بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان. (لمعرفة التفاصيل اضغط هنا).

بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التجلى الأعظم:

صرح رئيس فرع الجهاز المركزي للتعمير بجنوب سيناء، المهندس محسن سعيد، أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من الثلاث مراحل من مشروعات التجلي الأعظم في سانت كاترين، نهاية شهر أبريل الجاري لمعرفة التفاصيل اضغط هنا . 

كل ما تريد معرفته عن مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" | صور
مشروع التجلى الأعظم

تراجع أسعار الغاز منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية:

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها خلال تعاملات اليوم لليوم السابع على التوالي، في ظل مؤشرات على استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتحسن أحوال الطقس في أجزاء من القارة الأوروبية (لمعرفة التفاصيل إضغط هنا).

الغاز الطبيعي مرشح لإنتاج قياسي في 2019 | صحيفة الاقتصادية
الغاز الطبيعي

أقل شدة من أوميكرون ودلتا.. أعراض متحور كورونا الجديد:

صرح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك متحورا جديدا منشق من متحور أوميكرون له سلالتان فرعيتان جديدتان هما BA.1 و BA.2، والذى أدى امتزاجهم إلى ظهور متحور أوميكرون XE الجديد وأعراضه هى نفس الأعراض المعروفة لمتحور أوميكرون، ولكن شدته أقل حدة بكثير عن متحور دلتا (لمعرفة التفاصيل اضغط هنا).

ما يجب أن تعرفه عن "أوميكرون".. المتحور الأفريقي الجديد - جريدة الغد
أوميكرون 

استمرار تراجع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا:

أظهرت تقارير أن هناك استمرارا في تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب تعرض الصين حاليا لأسوأ تفشي لوباء فيروس كورونا المستجد منذ عامين مما يزيد المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم (لمعرفة التفاصيل إضغط هنا).

النفط يرتفع مع التوقعات بزيادة الطلب في الشتاء - جريدة الغد
النفط
روسيا أوكرانيا جنوب سيناء الغاز الطبيعي وزارة الصحة والسكان الطب الشرعي النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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