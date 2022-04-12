متحدث الصحة يكشف أعراض ونسب انتشار متحور أوميكرون XE الجديد

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن متحور أوميكرون له سلالتان فرعيتان هما BA.1 و BA.2، والذى أدى امتزاجهم إلى ظهور متحور أوميكرون XE الجديد.



وقال إن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون XE هى نفس الأعراض المعروفة لمتحور أوميكرون، لافتاً إلى أن شدة المتحور الجديد XE أقل كثير من متحور دلتا

وأوضح أن نسبة انتشار المتحور الجديد أعلى بنسبة 10% مقارنة بـBA.2 وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار.

وأكد أنه لا يوجد دليل على أن المتحور يؤدى إلى زيادة دخول المستشفيات والعناية المركزة.



وأشار إلى أن خبراء الصحة العامة يؤكدون أن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبًا ما تظهر وتختفى من تلقاء نفسها، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا التحور.



وتعليقاً على بيانات الصحة اليومية، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه حتى السبت الماضى، فإن معدلات الإصابة المجتمعية قلت بشكل كبير، كما أن معدلات دخول المستشفيات ونسب الاشغال قلت بشكل ملحوظ جدا، كما أنه تم تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية الجائحة.



وأشار إلى ارتفاع نسبة التطعيم بنسبة تجاوزت 53% فى الفئات المستهدفة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 400 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 7 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 532 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 442182 متعافيًا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 33 مليونًا من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.