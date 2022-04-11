الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استمرار تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

الغاز
الغاز

 واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين لليوم السابع على التوالي، في ظل مؤشرات على استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتحسن أحوال الطقس في أجزاء من القارة الأوروبية.
 وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطلبيات على شحنات الغاز الطبيعي الروسي الواردة عبر خطوط الأنابيب المارة بالأراضي الأوكرانية ارتفعت، لكنها مازالت أقل من الطاقة التشغيلية القصوى لخطوط أنابيب النقل، فيما استمر تشغيل خط يامال-أوروبا بشكل عكسي لنقل الغاز من ألمانيا إلى
بولندا ،وليس من روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا كما هو المعتاد.  

كما استمر تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق ، مستقرا عند مستويات عالية.
 

وفي حين وافق الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي على فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا وهي المرة الأولى التي تصل فيها العقوبات الأوروبية إلى قطاع الطاقة الروسي، فإن واردات الغاز الروسي مازالت بعيدة عن العقوبات الأوروبية ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
 

من ناحيتها ،قالت كادري سيمون مفوضة الطاقة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لديه  خطة طوارئ  لمساعدة أوكرانيا ومولدوفا بضخ إمدادات من الغاز إليهما في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، واضطراب إمدادات الغاز القادمة من روسيا إلى الدولتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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