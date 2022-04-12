تشغيل المرحلة الأولى من مشروعات موقع التجلى الأعظم نهاية الشهر الجارى

قال المهندس محسن سعيد، رئيس فرع الجهاز المركزي للتعمير بجنوب سيناء، إن المعني بعملية تنفيذ مشروعات التجلي الأعظم في سانت كاترين، أن الـ 14 مشروعا التي يجري تنفيذها هناك مقسمة على 3 مراحل، واحدة منها ينتهي تنفيذها بنهاية شهر أبريل الجاري.

وأضاف "سعيد" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المرحلتين الآخريتين، ينتهي تنفيذ واحدة منها في 30 يونيو المقبل، والجزء المتبقي سينتهي تنفيذه شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقا للمخطط الزمني المتفق عليه مع القيادة السياسية.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب سيناء، عن أنه جاري دراسة إضافة مشروعات أخرى غير الـ 14 الجاري تنفيذها، وليس شرطا أن نبدأ مشروعات جديدة عقب انتهاء تنفيذ المرحلة الجارية، لكن من الممكن أن نبدأ عقب انتهاء الدراسة والموافقة، وذلك وفقا للرؤية التخطيطية العامة للمنطقة.

وأوضح أن طبيعة المشروع هي التي تحدد مدة تنفيذه، فهناك مشروعات بخلاف مدة التنفيذ يطرأ عليها دراسات اضافية، وتأخذ وقتا غير المحدد لعملية التنفيذ، وذلك لحساسية المنطقة البيئية.

وأكد سعيد أنه سيتم تشغيل المرحلة التي سينتهي تنفيذ مشروعاتها على الفور، ما يعني أن هناك مشروعات سيتم تشغيلها نهاية الشهر الجاري، يليه تشغيل مشروعات أخرى نهاية يونيو ثم المشروعات المقرر انتهائها في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى مراعاة البعد التاريخي والثقافي والبيئي في كل المشروعات التي يجري تنفيذها، لحساسية المنطقة، كونها الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالي، ولذلك كان لابد أن نراعي الأصول التاريخية لها، إلى جانب البيئية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب سيناء، أن منطقة التجلي الأعظم بسانت كاترين اختلفت حاليا اختلاف كلي وجزئي، مقارنة بما قبل تنفيذ عمليات تطويرها، حيث تحولت المنطقة الي لؤلؤة بسبب الحجم الكبير جدا من المشروعات التي يجري تنفيذها على أعلى مستوى عالميا، مؤكداً على متابعة رئيس الجمهورية شخصيا لسير الأعمال هناك، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير المعني بعملية التطوير، وهو ما يعني الاهتمام الكامل بسرعة إنجاز مشروعات التجلي الأعظم في التوقيتات المحددة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب سيناء إلى أنه بخلاف أنهم ينفذون حجم كبير جدا من المشروعات في موقع التجلي الأعظم، يحرصون أيضا على انجازها في وقت قياسي، وفقا لتعليمات القيادة السياسية، وهو ما يتطلب حجم كبير جدا من العمالة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ينفذها شركتي مقاولات مصرية كبرى، ويعمل معها عدد من الشركات الصغيرة من الباطن، بخلاف العمالة غير المباشرة التي يوفرها المشروع، مثل أعمال تصنيع الرخام والدبش وخلافه، مؤكدا على التنفيذ بأيادي مصرية بشكل كامل بدءا من التخطيط وصولا لعمليات التنفيذ.

وكشف سعيد عن أنه بالتوازي مع مشروعات التطوير الجارية في الموقع، يجري تطوير مطار سانت كاترين، وتشغيل نظام الشارتر على مدار 24 ساعة، وذلك من أجل تسهيل الوصول للمنطقة والاستمتاع بها سواءا كان الراغبين في الزيارة مصريين أو أجانب، كما يجري تنفيذ عدد من الفنادق بمستويات مختلفة ومتنوعة، تحقق كل المطلوب لأكبر عدد ممكن من الزوار.

وأنهى تصريحاته بأنهم يتلقون دعما كاملا من فخامة الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، الذين يتابعون ما يحدث على الأرض بشكل شبه يومي، وإزالة أي معوقات تواجه إنجاز المشروعات لإنجازها في التوقيتات المحددة.