سهرات رمضانية الليلة.. عرض «السينما الأهلية» وافتتاح معرض «محكى رمضان»

يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، الفيلم الوثائقي "السينما الأهلية في صنعاء"، نوستالجيا سنمائية، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة برنامج أفلام قصيرة عربية، والذي ينظمه مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

فيلم "السينما الأهلية في صنعاء"، من إخراج محمد المهدي، وسامي الصعفاني، الفيلم وثائقي تبلغ مدة عرضه 24 دقيقة، إنتاج اليمن للعام الجاري 2022، هذا يعقب عرض الفيلم مناقشة حوله بحضور مخرج لفيلم.

فرقة الحضرة للإنشاد الديني على مسرح النافورة

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا، حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي قيادة المُنشد والمُبتهل نور ناجح، تحت عنوان "مرحب رمضان".

وتُنشد "الحضرة" باقة من الابتهالات والتواشيح والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي، بالإضافة لأعمالهم الخاصة منها: "تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي"، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.

جدير بالذكر أن فرقة الحضرة أسسها المُنشد "نور ناجح" عام 2015، للحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري وهي الحضرات الصوفية المصرية، أدت الفرقة عروضها على أشهر المسارح في مصر منها: دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ساقية الصاوي، مسارح الجامعات، ساحات المشايخ في جميع المحافظات، كذلك مثلت مصر في العديد من المهرجانات والفاعليات الفنية الخارجية منها: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المُتحدة.

افتتاح معرض “محكي رمضان زمان بالقاهرة”

كما تنظم مكتبة الإسكندرية والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، احتفالية ومعرض تحت عنوان "محكي رمضان زمان بالقاهرة"، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تقام الاحتفالية بالتعاون مع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الثقافة والهلال الأحمر المصري وتحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بحضور نبيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية وممثلي من السياحة والثقافة والشباب والرياضة والايسيسكو ومشيخة الأزهر والهلال الأحمر المصري.

يتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة، حيث يقام معرض للتراث الإسلامي، يضم أعمال فنية وكتب تراثية ولوحات تعرض آيات وأقوال وحِكَم، وهي تجمع بين الاسلوب الكلاسيكي والحديث، وتوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر وانسجام وإحكام لترتيب الكلمات وتركيب وحسن توزيع.

كما سيتم عرض بانوراما ذاكرة الأزهر، وعرض جولة تخيلية للجامع الأزهر، ومجسم لمدينة القاهرة، وتقديم عرض فني لفرقة "قنا" حول التراث والفلكلور، ويصاحب ذلك العديد من الأجواء الرمضانية وعروض ورش عن فن الخيامية والأرابيسك والخط العربي، بالإضافة إلى تكريم رموز أعمال رمضان زمان.

تأتي هذه الاحتفالية بمناسبة اختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالخط العربي كأحد الفنون الجميلة التي تتميّز بقدرتها على تربية الذوق ورهافة الحس، فيعد الخط العربي مجالاً مهماً لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث.