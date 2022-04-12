العائدون الحلقة 10| المخابرات العامة تبدأ خطة تجنيد «علاء» لزرعه في معسكرات «داعش»

«ماتقلقش لسه مرجعتش مصر»، بهذه الكلمات بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل “العائدون”، من داخل إحدى غرف التحقيق التابعة للمنزل الآمن للمخابرات العامة بإحدى الدول الأجنبية.

التحقيق بدأه ضابط المخابرات - جسد شخصيته الفنان محمد ممدوح- مع الشاب المصري"علاء" الذي يعمل بأحد القنوات الفضائية الداعمة والممولة من التنظيم الدولي للإخوان.

وبدأ ضابط المخابرات استخدام طريقة الضغط عليه لتجنيده لصالح المخابرات العامة استعدادًا لزرعه داخل معسكرات تنظيم “داعش”.

يأتي ذلك استكمالا للخطة البديلة التي أعلن عنها أمير كرارة في الحلقة السابقة

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية والتي تعرض المسلسل دون توقف.