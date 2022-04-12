الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسكين 782 أسرة مستحقة من مجرى العيون بكمبوند الخيالة

كمبوند الخيالة
كمبوند الخيالة

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، أعمال إزالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر.

 

وأعلن حي مصر القديمة إخلاء وتسكين 271 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا وتسكين 782 أسرة مستحقه بكمبوند الخيالة من إجمالي 1660 أسرة.

 

وأوضح حى مصر القديمة في بيانه أن الأعمال تأتي استكمالاً لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة والتي تم الانتهاء منها مثل: عزبة أبو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، تحقيقا لشعار “مصر بلا عشوائيات” ليشمل مناطق أخرى، تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضارى سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق.

 

ومن جانبها أكدت محافظة القاهرة، أن الأعمال تجرى بشكل آمن وبتعاون تام مع أهالي المنطقة، كما تتم أعمال التسكين بصورة فورية بوحدات بديلة مجهزة بمدينة متكاملة الخدمات بالخيالة بتنسيق تام وتكاتف بين كافة الأجهزة التنفيذية والشرطية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.

 

وأشارت المحافظة، إلى أن الجميع يشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملف شائك ظل لعقود طويلة تعاني منه آلاف الأسر إلى أن أولت القيادة السياسية كامل اهتمامها للقضاء على هذا الملف وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها تلك المناطق.

مجرى العيون ازلات مجرى العيون ازالة عشوائيات مصر القديمة محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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