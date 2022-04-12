مواعيد وقنوات عرض مسلسل «سوتس بالعربى» بطولة آسر ياسين

تستعرض الدستور" فى هذا التقرير مواعيد وقنوات عرض مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين، حيث يبحث الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مواعيد عرض مسلسل "سوتس بالعربي"، والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عبر منصة واتش ات الإلكترونية، وعدد من القنوات.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين

تعرض حلقات مسلسل "سوتس بالعربي" في تمام الساعة التاسعة، حصريًا على شاشة قناة cbc، وسيكون لها موعد عرض أول بعد منتصف الليل في الساعة 2:05 صباحًا .

مواعيد مسلسل سوتس بالعربي على قناة CBC

يعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC- الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما- الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا وعلى قناة OSN يا هلا- الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى- الساعة 10 مساءً وعلى منصتي "Watch It" و"OSN+".

تدور أحداث المسلسل حول شركة محاماة كبرى تضم كلا من شخصية آدم منصور، والذي يجسده الفنان أحمد داود وزين ثابت الذي يجسده النجم آسر ياسين، واللذين يتعرفان على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

يجسد دور المحامي «هارفي سبيكتر» في النسخة العربية الفنان آسر ياسين، فيما سيجسد الفنان أحمد داوود دور مساعده «مايك»، كما سيضيف إلى ذلك الفنانة «ريم مصطفى» والتي ستُجسد شخصية «دونا» كمساعدة أيضًا له. أما عن دور الفنانة صبا مبارك في المسلسل، فتُجسد شخصية «جيسكا» وهي مالكة شركة المحاماة، وتربطها في أحداث العمل علاقة صداقة وطيدة بالفنان آسر ياسين، ويحرصان على مساعدة بعضهما في الأزمات.

أبطال وصناع مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم وهم: "النجم أسر ياسين، النجمة ريم مصطفى، النجم أحمد داود، النجم محمد شاهين، النجمة صبا مبارك، النجمة تارا عماد، الفنان مصطفى درويش، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد الأزعر، والمسلسل من تأليف كل من محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إخراج عصام عبد الحميد.