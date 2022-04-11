الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 10.. ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل

ظهور حازم صلاح أبو
ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل

ظهر الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل، في الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 3- القرار، الذي يعرض عبر قناة أون ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، ويجسد شخصيته الفنان معتز السيفي.

تفاصيل ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل فى الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3

والإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل، ومحام بالنقض، وصاحب مكتب محاماة بوسط القاهرة، له مرافعات في قضايا عدة منها المحاكمات العسكرية للإخوان الإرهابية، وحكم عليه بالسجن في عدة قضايا إرهاب عقب رحيل الجماعة.

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وكشفت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3 عن تفاصيل خطة الجماعة الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن القناة، وأوضح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس أن معظم الخلايا الإرهابية التي خرجت من السجون بعفو من المعزول مرسي هي الذراع الرئيسي لتنفيذ مخطط الجماعة.

 

ويتناول الجزء الثالث من الاختيار فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمخططات التي دبرتها ضد مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الجيش والشرطة والقضاء، حيث سعت الجماعة إلى إحلال عدد من القضاة التابعين لها في المناصب، القيادية.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة

وقررت القناة العارضة، أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًِا، والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضًا.

 

ويشارك في ملحمة "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أبو إسماعيل الاختيار 3 الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 حازم صلاح أبو إسماعيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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