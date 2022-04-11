الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 10| المخابرات الحربية ترصد تحركات الإرهابي «أبو منير»

الاختيار 3
الاختيار 3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 10 من مسلسل “الاختيار 3”، نجاح ضباط المخابرات الحربية في رصد تحركات الإرهابي «أبو منير» إلى القاهرة بعد رصد مكالمة بينه وبين زوجته تعاتبه على عدم اصطحابها معه.

كما شهدت الحلقة اجتماعا لقيادات التنظيم الإرهابي لمناقشة حادث مقتل “كريم بديوي”، بهدف الاتفاق على عدد من الخطط الإرهابية والاتفاق على تسليم الأسلحة والسياسية، وتم الاتفاق على بداية تأسيس خلية “جند الإسلام”، واستكمال تنفيذ خطة “كريم بديوي”.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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