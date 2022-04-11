الإثنين 11 أبريل 2022
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محافظات

إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح إثر حادث تصادم فى البحيرة

حادث
حادث

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتبين إصابة كل من "هشام سمير السعيد 26 سنة مقيم كفر الدوار، وعزة رمضان أبو مساعد، 30 سنة مقيمة مطوبس محافظة كفر الشيخ، ومحمد عبد السميع، 56 سنة مقيم مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وعبد المنعم محمد أبوجليل 52 سنة مقيم ناحية رشيد، وخالد محمد علي 35 سنة مقيم  ناحية رشيد، أحمد محمد العطار 35 سنة مقيم بناحية رشيد، سعيد مصطفى أبو عصر 30 سنة مقيم  ناحية رشيد، ومحمد السيد 32 سنة مقيم بناحية رشيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر، وجارِ العرض على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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