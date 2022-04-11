حريق شونة بصل في الدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق شب في شونة بصل بمدينة الكردى شمال محافظة الدقهلية.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في كمية من محصول البصل المشون بقطعة أرض فضاء كائنة ببندر الكردي.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من محصول البصل" 35 طن تقريبا "مشون بأرض فضاء علي مساحة ربع فدان تقريبا خارج الكتلة السكنية مملوك لأحد الأشخاص.

تم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.