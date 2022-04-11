مسلسل «الكبير 6» الحلقة 10.. الكبير يفقد مربوحة ويقسم بأخذ حقها

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والذي ينافس به النجم أحمد مكى في السباق الرمضاني الحالي أحداثا متصاعدة بشكل كبير فبعد خسارة هدرس في التحدي الخامس والذي يحمل اسم "جوز ولا فرد" لحق به كل من فزاع وأشرف.

وربح كل من جوني الصغير والدكتور ربيع والكبير وتبقى في التحدي مربوحة والعترة التي ضحت بنفسها من أجل بقاء العترة، حيث استبدلت الكيس الخاص بها، والذي يحتوي على البلي بالكيس الخاص بالعترة؛ ليربح التحدي وتضحي مربوحة بنفسها في واحدة من أهم المشاهد التي قدمتها في المسلسل، وهو ما دفع العترة الندم وأكد لها أنها مثل أمه وودعها.

ليتبقى من أهالي المزاريطة بعد التحدي الخامس كل من الكبير والدكتور ربيع والعترة وجوني ويحلف الكبير أنه سيأخذ حق مربوحة وكل الخاسرين في لعبة السبيط، مؤكدًا لأبنائه أن مربوحة ذات معدن أصيل، لأنه لا يوجد إنسان يضحي بنفسه من أجل أي إنسان آخر رغم أن معرفتهم بها لم تتعد أياما.

مواعيد عرض الحلقة 10 مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحًا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.