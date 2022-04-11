مركز الأزهر العالمى: برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يواصل نشاطه التوعوي في رمضان

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية، إن فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك أطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مرحلة جديدة من التوعية الأسرية بالمحافظات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويبدأ بمحافظتي القليوبية والفيوم.

وتابع " الأزهر العالمى" قائلا : مراكز شباب الجمهورية تتلألأ بـ الأمسيات الرمضانية التى ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي المستنير، وتصحيح المفاهيم، تحت شعار: (رسولنا ﷺ قدوة لنا)، في محافظات: (البحيرة - الإسكندرية - أسيوط - قنا - دمياط).

فى سياق متصل، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة المصرية؛ قيادة، وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ٤٩ لانتصارات العاشر من رمضان.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن ملحمة العاشر من رمضان؛ ستظل محفورة في ذاكرة المصريين وقلوبهم، ووسام شرف على جبين جنودنا البواسل، الذين سطروا تاريخًا حافلًا بالعزة والكرامة، وضربوا المثل في التضحية وبذل الدم من أجل استعادة تراب هذا الوطن دون التفريط في شبر واحد من مصرنا الحبيبة.

ودعا شيخ الأزهر جموع المصريين لاستلهام معاني التضحية وحب الوطن من ذكرى العاشر من رمضان، والاقتداء بجنودنا البواسل الذين قاموا بملحمة عظيمة أثناء صيامهم، بما يؤكد أن شهر رمضان دعوة للعمل وبذل الجهد والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ مصر والأمة العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.

كما قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة قادة وجنودًا، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولجموع الشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وتلاحم الشعب وجيشه في الدفاع عن وطنه.