تبون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي للتوقيع على اتفاقية الغاز

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي الذي بدأ، الإثنين، زيارة للجزائر في القصر الرئاسي الجزائري بالمرادية، لتوقيع اتفاقيات مهمة في قطاع التزويد بالغاز، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

يستضيف قصر المرادية، الذي تم بناؤه بأسلوب وإلهام من الطراز المغاربي الجديد، اجتماعات مجلس الوزراء الجزائري برئاسة رئيس الجمهورية، كما يعد المكان الرسمي الذي يستقبل فيه رئيس الدولة الجزائرية السلطات العليا في البلاد ورؤساء الدول والحكومات الأجانب الزائرين.

واستقبل دراغي، لدى هبوط طائرته في وقت مبكر من بعد الظهر في مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

ويرافق رئيس الوزراء الإيطالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو ووزير معاملات الطاقة روبرتو شينغولاني.

وقبيل التوجه إلى قصر المرادية، توقف دراغي والوفد المرافق له عند النصب التذكاري لشهداء الجزائر، الذي يخلد ذكرى شهداء حرب الاستقلال الجزائرية، حيث وضع إكليلا من الزهور تكريما للجزائريين الذين استشهدوا أثناء نضالهم ضد الاستعمار.

في وقت سابق، وصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم بالعاصمة الجزائرية، الجزائر لتوقيع اتفاق لزيادة نسبة إمدادات الغاز في إطار مساعي روما التخلي التدريجي عن اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، كان برفقة "دراجي" خلال تلك الزيارة التي تأتي "لتعزيز تعاون تاريخي ووثيق أكثر فأكثر، في العديد من المجالات، لاسيما في ميدان الغاز، وحول المسائل الاقتصادية والإقليمية والدولية".

ونوهت الوكالة إلى أن إيطاليا أكبر مستورد للغاز الجزائري، الذي يوفر ثلث احتياجاتها الغازية، مشيرة إلى أن روما دائمًا ما تعبر عن الإرادة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بحسب الوكالة.