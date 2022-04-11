الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد ضرورة تبني الدبلوماسية السودانية المصالح الدولية لإحلال السلام

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تبني الدبلوماسية السودانية لمصالح السودان القومية العليا والمصالح الدولية المشتركة لإحلال السلام والاستقرار.

والتقى البرهان، الاثنين، مع مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس الحارث، وسفير السودان لدى زامبيا وملاوي ومندوب السودان لدى الكوميسا عبادي نور الدين عبد الرحمن.

وأكد البرهان على دعم السودان لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا الى ضرورة إعادة دعم جهود بناء عملية السلام والاستقرار.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن أمله في أن يتمكن  السفراء من أداء مهامهم في محطاتهم بما يحقق الأمن السلام والاستقرار العالمي.

وقال السفير الحارث إدريس الحارث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، إن رئيس مجلس السيادة جدد التزام السودان ودعمه للمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يضمن وحدة الصف وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال السفير عبادي نور الدين عبد الرحمن، سفير السودان المقيم بزامبيا وغير المقيم بملاوي ومندوب السودان بالكوميسا، إن رئيس مجلس السيادة شدد على ضرورة رعاية مصالح وتطلعات السودان ورعاية المصالح المشتركة في إطار تطوير وترقية العلاقات السودانية الافريقية.

البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني السودان

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