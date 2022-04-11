الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

15 رمضان.. «النور والأمل» بطاز و«الحرملك» بالسحيمي و«أعلام المصطفى» بطلعت حرب

الحرملك
الحرملك

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية باحتفالا ت بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة مساء السبت 16 أبريل (15 رمضان) عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

تقدم فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضها علي قبة الغوري بشارع الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية مثل الطبلة، المزمار، الربابة ، السلامية.

وبقصر الأمير طاز بحي الخليفة تقدم أوركسترا النور والأمل مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفنين الموسيقيين منها: "بولكاشنيل " لشتراوس، "فالس"  لشوستا كوفتيش  ، "لونجا رياض" لرياض السنباطى ، "فالس" لخاتشاتوريان ، "على شط النيل" لأحمد أبو العيد ، "أية العباره"  لأبو بكر خيرت ، "لاترافيتا"   لفيردى ، لما بدى يتثنى "فلكلور"، "كان كان"  لاوفن باخ ، الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فهمى، صولو فيولينة  مريم النجدى، صولو فلوت  بسمه أحمد، صولوغناء وترومبيت  دينا ثابت.

ويستضيف مركز ابداع بيت السحيمي " بشارع المعز "  فرقة الحرملك قيادة د. مروة عبد المنعم ، وتعد من اشهر الفرق الموسيقية النسائية تاسست عام 2017، وتتكون من عازفات ومطربات محترفات وقدمت العديد من الحفلات بمختلف المحافل الثقافية.

وبمركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة " ، تقام امسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة ، يعقبها أمسية فنية لفرقة  اعلام المصطفي ويتضمن برنامج الحفل أغنيات : " الصلاة عليك " ، "يامن لعلاه بسطت يدي" ، " لجل النبي " ، وغيرها من الأغنيات الدينية.

كما تختتم ورش رمضانيات ببيت العيني "خلف الجامع الأزهر" حيث تقام ورشة للخط العربي تعلم اساسيات الخط الكوفي المربع اشراف الفنان أنوار الفوال، حكي بعنوان (الف ليلة وليلة).

وببيت المعمار المصري "بدرب اللبانة" ، تقام احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي والإحتفال باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، بعنوان "قراءة في رواية القطائع -ثلاثية بن طولون-" مع الأديبة ريم بسيوني.

البرنامج الثقافي والفني صندوق التنمية الثقافية احتفالا ت شهر رمضان فرقة التنورة التراثية قبة الغوري بقصر الأمير طاز فرقة الحرملك طلعت حرب الثقافي

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وائل لطفي

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