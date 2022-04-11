كشف ملابسات العثور على جثة طفل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من مزارع - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله 7 سنوات عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل.

وفى وقت لاحق عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيكي ومدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء، ومتواجد فـى ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل إختمر فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه، إلا أنه نظراً لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته فعدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة، فقام باستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل ، وقام بخنقه بقطعتي القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكي ودفنه بمكان العثور.