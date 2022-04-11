سقوط عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة فى القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة سكنية بمدنية نصر، وقاما بسرقة سيارة مالك ذات الشقة محل السرقة من أمام العقار.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم» باكتشافها سرقة «5 هواتف محمولة- بعض المشغولات الذهبية والفضية- 2 جهاز لاب توب- مبلغ مالي- متعلقات شخصية»، وكذا السيارة خاصتها حال تواجدها أمام العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير السيارة باستخدام التقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المسروقة "معطلة" بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب تسلق السور والدخول للشقة عن طريق إحدى النوافذ، بالاشتراك مع «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية»، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمنزله، كما تم ضبط المتهم الثانى حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته أيد ما سبق، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المسروقات واتهمتهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.