المؤبد لعاطل وسائق غيابيا بسوهاج لاتهامهما بالإتجار في الهيروين

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامة عبد المنعم وأمانة سر عصام الألفي، بمعاقبة ط. ي . ب 37 سنة عاطل و م. ع. خ 34 سنة سائق توك توك الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثاني بدائرة مركز شرطة المراغة بالحبس المؤبد غيابيا لحيازتهم مخدر الهيرويين بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بقيام ط. ي. ب 37 سنة عاطل و م. ع. خ 34 سنة سائق توك توك الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثاني بدائرة مركز شرطة المراغة بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتحري عنهما إلا أنهما لاذا بالفرار وتم ضبط كمية من مخدر الهيرويين وتبين قيامهما باتخاذ دائرة مركز شركة جهينة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وتم ضبط سلاح أبيض عبارة عن مطواة ومركبة توك توك يتم استخدامها في عملية ترويج المواد المخدرة وتوزيعها على العملاء.