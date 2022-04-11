محافظ بورسعيد يتابع استعدادات توريد وتسويق القمح

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاته لمتابعة استعدادات توريد وتسويق القمح.

وأكد «الغضبان» أن موسم حصاد وتوريد القمح سييدأ بمنطقة سهل الطينة في ٢٠ أبريل، وسيتم تباعا توريد القمح من باقي المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع المزارعين والتجار وممثلي الجمعيات الزراعية في بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، ومدير مديرية الزراعة وإدارات التحول الرقمي والمتغيرات المكانية والتخطيط العمراني ومسئولي الصوامع والمطاحن.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المعظم، مجددا حديثه للمزارعين قائلا إن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة وتضافر الجهود ودعم جهود الدولة في توفير أكبر كمية من القمح.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان