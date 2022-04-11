الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي

جثة
جثة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي في العياط، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة أخرى، واصطدام السيارة الثالثة بهما.

وحدد رجال المباحث هوية المتوفي، وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم التحفظ على سائقي السيارات، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات لهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أسيييوط الغربي في العياط، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين من مستقلي السيارات الثلاثة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ع رجال المباحث لأقوال المصابين حادث تصادم أسيوط الغربي العياط شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

ضبط 23 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. يزنس البنوك الأسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا