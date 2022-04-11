الاستماع لأقوال المصابين في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي في العياط، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة أخرى، واصطدام السيارة الثالثة بهما.

وحدد رجال المباحث هوية المتوفي، وتم استدعاء أفراد أسرته، كما تم التحفظ على سائقي السيارات، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات لهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أسيييوط الغربي في العياط، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام 3 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين من مستقلي السيارات الثلاثة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.