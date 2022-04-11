الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 18 مخبزا لبيع خبز مخالف للمواصفات وتهريب 60 شيكارة دقيق بالبحيرة

مخبز
مخبز

شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري و تهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 18 مخبز بمركزي دمنهور وكفر الدوار  لبيعهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى.

كما تم ضبط 60 شيكارة من حصص الدقيق المدعم، قبل بيعها بشكل غير قانوني في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة الاسواق والمخابز شهر رمضان السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

الأمن يضبط عصابة سرقت مصوغات ذهبية وأموال من شقة بالتجمع الأول

تجديد حبس متهمين بسرقة بضائع الشركات بأسلوب تزوير الشيكات البنكية

مصرع وإصابة 6 في حادث سير بطريق المنصورة أجا

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«الكرملين»: عضوية فنلندا والسويد في حلف الأطلسي لن تجلب الاستقرار لأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب