ضبط 18 مخبزا لبيع خبز مخالف للمواصفات وتهريب 60 شيكارة دقيق بالبحيرة

شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري و تهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 18 مخبز بمركزي دمنهور وكفر الدوار لبيعهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى.

كما تم ضبط 60 شيكارة من حصص الدقيق المدعم، قبل بيعها بشكل غير قانوني في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .