الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توصيات فنية لـ«مزارعي العنب» يجب اتباعها خلال أبريل

محصول العنب
محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية التي يجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
 أولًا: أهم العمليات
-إجراء عملية التطويش للأفرع (120 – 150 سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم) 
-تربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام بالبلاستيك
- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدي إلى احتراق الأوراق
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- الاستمرار في إزالة السرطانات
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور
-زيادة عدد الخراطيم إلى 2 خرطوم بدل من خرطوم وأحد
ثانيًا: التسميد 
 تسميد أشجار العنب  التى التى تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية -  يضاف 4ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة  -  يضاف 4ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 2لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر
يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا
التسميد الورقي
ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتى150 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).
ثانيًا: برنامج الري  
السنة الأولى 8 لتر/ يوم
السنة الثانية 14 لتر/ يوم 
السنة الثالثة 18 لتر/ يوم 
السنة الرابعة 20 لتر/ يوم 
يتم الري اليومي لمدة ساعة كما يأتي 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
رابعًا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء.
-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة.
-الرش الوقائي ضد دوده ثمار العنب بـــــــ ريلدان 100 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.
-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / لتر ماء.
-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة - رش اباماكس بمعدل 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة.

“الزراعة” تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي

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