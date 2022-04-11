إخلاء سبيل 5 متهمين على «سيدة السلام» وابنها بكفالة مالية

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 5 أشخاص بكفالة مالية على ذمة القضية، لاتهامهم بالتعدى على سيدة وطفلها محدثين لهم إصابات بالغة.

وأمرت النيابة -أيضًا- بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب بطعنات مختلفة على أيدي جيرانه بسبب خلافات مع والد الأخير، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام، تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات تفيد باستقباله عمر.م يبلغ من العمر 16 عامًا مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وبالانتقال والفحص تبين أن 5 أشخاص تعدوا بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية على الطفل ووالدته، وأحدثوا به إصابات وجروحًا بسبب خلافات قديمة مع والد المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.