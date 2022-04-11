«تعليم مطروح» يدشن مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الثانوية «أونلاين»

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ، اليوم الاثنين، عن تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الثانوية "أونلاين" فى جميع المواد يحاضر فيها نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام وبالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الثانوي، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل وذلك من أجل تشجيع و تحفيز الطلاب على التعلم عن بعد وذلك عبر صفحة المديرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المبادرة تهدف لتقديم شرح مبسط و مراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية مؤكداً على أنها تأتى فى إطار توجيهات الوزارة والمحافظة فى الاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى كافة المراحل التعليمية لافتاً إلى أن الهدف من المبادرة أيضاً التيسير على الطلاب وأولياء الأمور

وأضاف "شحاته" أن جميع العاملين بالقطاع التعليمي يعملون بشكل مكثف لوضع تعليم مطروح على المسار الصحيح، والارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وذلك من خلال خطة تم وضعها ويجري تطبيقها على مدار العام الدراسي .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتوفير المناخ التربوي المناسب، وتقديم خدمة تعليمية متميزة قبل إنطلاق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.