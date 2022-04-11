الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رغم كونه أكبر مساهم.. إيلون ماسك لن ينضم إلى مجلس مديرى تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن إيلون ماسك رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لن ينضم إلى مجلس مديري تويتر رغم أنه أصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.


وكتب أجراوال على موقع تويتر: "إيلون قرر عدم الانضمام إلى مجلسنا... تعيين إيلون في المجلس كان سيصبح رسميا يوم 9 ابريل، لكن إيلون أعلن في نفس اليوم أنه لن ينضم إلى المجلس."


وأضاف أجراوال أن شركة تويتر مازالت منفتحة على أي مقترحات من ماسك.
 

كانت شركة تويتر قد أعلنت في الأسبوع الماضي تعيين إيلون ماسك في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك لحصة جديدة من أسهم تويتر ليصبح أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 2ر9% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
 

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 288 مليار دولار.

 

وبعد أن أصبح أكبر مساهم في شركة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، استطلاعًا للرأي بين مستخدمي منصة تويتر حول إضافة زر "تعديل" إلى واجهة المنصة، بحيث يسمح للمستخدم بتعديل مشاركاته بعد نشرها على المنصة.
 

منصة "تويتر" لا تتيح حاليًا إمكانية تعديل أي مشاركة، وإنما يحتاج المستخدم إلى حذف المشاركة وإعادة إرسالها مرة أخرى بعد تعديلها إذا اكتشف وجود خطأ أو شيء يحتاج إلى التعديل في المشاركة بعد نشرها.
 

وشارك في الاستطلاع الذي تضمن السؤال "هل تريد زر تعديل؟"، حوالي 2.5 مليون مستخدم خلال 15 ساعة، حيث قال حوالي 5. 73% إنهم يريدون إضافة زر "تعديل" إلى المنصة، كما هو الحال في موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام".
 

ورغم أن هذا الاستطلاع غير رسمي ونتائجه غير ملزمة لشركة تويتر، فإن امتلاك ماسك حوالي 2. 9% من أسهم الشركة، وحصوله على عضوية مجلس إدارتها يعطي لنتائج هذا الاستطلاع درجة كبيرة من الأهمية، في مواجهة الرفض المستمر من جانب إدارة تويتر للمطالبات بإضافة زر تعديل. 

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وائل لطفي

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