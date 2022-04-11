الدفاع الروسية: مقتل جنديين سوريين بقصف شنته «جبهة النصرة» فى محافظة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل جنديين سوريين في قصف شنه جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف إن "جنديين سوريين قتلا وجرح ثالث بقصف لجماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب في سوريا".

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل إطلاق 5 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جبهة النصرة، واحدة باتجاه اللاذقية واثنتان باتجاه حلب واثنتان على إدلب".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن، كاشفة عن تدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية.



وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شئون الدفاع بوزارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، الأحد، إن الجانب الروسي أجلى المدنيين دون مشاركة السلطات الأوكرانية، لافتا إلى أن الكتائب الأوكرانية القومية تحتجز نحو 6 آلاف و500 مواطن أجنبي من 13 دولة.



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قواتها بضربات صاروخية مقر قيادة لكتيبة "دنيبرو" الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد، 86 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية .



وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده صباح الأحد، "إنه تم أيضا تدمير منصات إطلاق منظومات " اس 300" للدفاع الحربي في مقاطعة نيكولايف جنوب البلاد وقرب خاركوف ومطار تشوفييف، مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت طائرات تابعة للقوات الاوكرانية خلال الساعات الماضية، كما قامت بتدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأضاف أنه تم تدمير 127 طائرة حربية و 98 مروحية و 436 طائرة مسيرة، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما دمرت القوات الروسية أيضا 234 منظومة للدفاع الجوي و 232 راجمة صواريخ ، علاوة عن 2052 دبابة ومدرعة و1975 مركبة عسكرية خاصة.