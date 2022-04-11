الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الجزائرى: نرفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول

البرلمان الجزائرى
البرلمان الجزائرى

 أكد رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل، على رفض بلاده التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مجددًا الدعوة للمجتمع الدولي إلى احترام المبادئ العالمية، الموضوعية في حل الصراعات والنزاعات.

جاء ذلك خلال استقبال "قوجيل" لسفير روسيا لدى الجزائر إيڨور بيلاييف، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة.

وذكر رئيس المجلس الجزائري بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر، المرتكزة على احترام سيادة الدول ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، و بالدور الذي تلعبه بلاده لحلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية ضمن مجموعة الاتصال العربية التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الماضي بالقاهرة، لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهذه القضية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وبحسب البيان الصادر عن الغرفة الثانية من البرلمان، تم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما، بما فيها العلاقات البرلمانية، وضرورة تكثيف الزيارات البرلمانية، والدفع من أجل تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات، فضلًا عن التباحث حول الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أبدى السفير الروسي، ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك، معربًا عن شكره للجزائر، على مواقفها وعلى المجهودات المبذولة، الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.

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