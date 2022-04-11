«العائدون» الحلقة 9.. المخابرات العامة تستكمل عملية تجنيد شاب داخل صفوف «داعش» الإرهابي

يواصل رجال المخابرات العامة جهودهم لاستكمال عملية تجنيد شاب داخل صفوف تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من تكليف قيادتهم لهم بالتوقف خوفا على حياتهم، ضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل العائدون.

ونظم فريق رجال المخابرات العامة- الذين يجسدون شخصيتهم الفنانين أمير كرارة وهاني رمزي وأمينة خليل- خطة بديلة بعد تعرف صديق الفتاة سارة الداعشي صفوان على الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.