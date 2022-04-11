الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العائدون» الحلقة 9.. المخابرات العامة تستكمل عملية تجنيد شاب داخل صفوف «داعش» الإرهابي

العائدون
العائدون

يواصل رجال المخابرات العامة جهودهم لاستكمال عملية تجنيد شاب داخل صفوف تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من تكليف قيادتهم لهم بالتوقف خوفا على حياتهم، ضمن أحداث الحلقة 9 من مسلسل العائدون.

ونظم فريق رجال المخابرات العامة- الذين يجسدون شخصيتهم الفنانين أمير كرارة وهاني رمزي وأمينة خليل- خطة بديلة بعد تعرف صديق الفتاة سارة الداعشي صفوان على الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة. 

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

أبطال مسلسل العائدون رمضان 2022 قنوات عرض مسلسل العائدون العائدون أمير كرارة الدواعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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