الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور يزيل آثار حادث تصادم 10 سيارات في منطقة دهشور

حادث مروري
حادث مروري

دفع رجال الإدارة العامة للمرور الجيزة، بعدد من الأوناش لرفع وإزالة آثار حادث تصادم 10 سيارات والذي تسبب في مصرع شخصين، وإصابة 11 أخرين بمنطقة دهشور.

وتمكن رجال المرور من إزالة أثار الحادث، وتسيير حركة المرور فيما تجري جهات التحقيق تحرياتها حول الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين بطريق مصر أسيوط بجوار وحدة إسعاف دهشور، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع حادث تصادم بين 10 سيارات بينهم 2 ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وائل لطفي

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