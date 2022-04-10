المشوار الحلقة 9.. «ورد» تفشل في إقناع «عزة» بإبقاء زوجها في المنزل

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل المشوار، بطولة النجم محمد رمضان، عدد من الأحداث الهامة، حيث تضمنت الحلقة على مشهد تحاول فيه «ورد» (دينا الشربيني)، إقناع صديقتها عزة (ندى موسى) بالموافقة على وجود زوجها ماهر (محمد رمضان) بمنزل الأخيرة، لكنها تفشل في إقناعها.

ويتضمن المشهد على عدد من الجمل والتعبيرات المؤثرة، مثل: «ما عاش ولا كان اللي يخليكي تترجي ولا تعيطي إنتي تؤمري، أنا عارفه احنا متقلين عليكي، شامل مبيته إمبارح بالضالين».

أبطال المشوار

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم.

المسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.