الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مخابز مخالفة وأسماك وسلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

ضبط مخابز مخالفة
ضبط مخابز مخالفة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط دقيق بلدى معبأ فى عبوات دقيق حر، وأسماك مجهولة المصدر، وسلع غذائية منتهية الصلاحية ومخابز بلدية وسياحية مخالفة خلال حملات بنطاق العجمي غرب المحافظة.

 

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، و إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعي مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز شامي حر بحيازته ٩ شكاير دقيق بلدي مدعم ٨٢ % زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم تم تعبئته فى أجولة دقيق ٧٢% بغرض التربح من فارق السعر، بالإضافة إلى ضبط محل أسماك لحيازته ٣٠ كيلو سمك ماكريل دون بيانات ودون الفواتير دالة على مصدرها.


كما ضبط محل بحيازته وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية و بياناتها كالتالى: (١٣ كرتونة صلصة بإجمالي ١٢٤٨ كيس منتهي الصلاحية، و ٢٥ باكو كيك منتهى الصلاحية) فضلا عن 
تحرير محضرين بيع خبز شامى بسعر أعلى لمخبزين سياحي، و تحرير محضر بيع خبز بازيد ضد مخبز بلدى، و ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

 

جاء ذلك بناءً عن تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق و المخابز الأفرنجية، ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

 

وكان قد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، الأسبوع الماضي، بشن حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد المخابز السياحية المرخصة بحيازته ٢٠ شيكارة دقيق حر استخراج ٧٢٪ زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي واحد طن دون مستندات دالة على الحيازة مجهول المصدر.

دقيق بلدى معبأ أسماك مجهولة المصدر منتهية الصلاحية العجمي حملات الرقابة على الأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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