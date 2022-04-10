الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 9 من مسلسل دايما عامر توضح التفرقة بين المدارس الناشونال والانترناشونال

مسلسل دايما عامر
مسلسل دايما عامر

بدأت الحلقة 9 من مسلسل "دايما عامر"، بمشاهد "عامر عبد الرازق" والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان برؤيته لفتاة من الفتيات وهي تجلس مع أحد أولياء أمور الطلبة معه في مدرسة رؤية، ويغلب الضحك والحب على الموقف الذي جمع بينهما.

 

الحلقة 9 من مسلسل دايما عامر

 

ويظهر مشهد جديد مع بداية المسلسل وهو وجود "مشكلة" كبيرة بين طلاب مدارس الناشونال ومدارس الانترناشونال، ليأتي مستر عامر وينقذ الموقف بينهما، قائلًا: "انتوا كده رجالة يعني لما تتخانقوا في الشارع"، ويطلب من أحد المدرسين أسماء هؤلاء الطلاب.

 

ويتحدث كلٍ من الفنان شريف دسوقي "مستر بهجت" مع الفنان صلاح عبد الله "مستر لطفي"، عن أحوال المدرسة وما تمر بها، وعن عدم زواج الأخير وعدم تكوينه لبيت وأسرة وأولاد، ويظهر هذا المشهد تحديدًا عدم الوفاق بين لطفي وبهجت.

الحلقة 9 من مسلسل دايما عامر

 

وتتحدث الفنانة لبلبة والتي تجسد شخصية ميس "زهرة" مع مستر أبو الوفا عن خوفها الشديد من استمراريتها في تحمل مسئولية الطلاب (خاصة بسبب ما يمرون به من مشاكل عائلية وغيرها)، ورغبتها في الإفصاح عن حقيقة مستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي وليس الدكتور في الجماعة الأمريكية.

«الاختيار 3» الحلقة 9.. وفاة زوجة العقيد مصطفى ضابط المخابرات الحربية

  
وتقع الفنانة ميرنا نور الدين ميس "فدوي" مدرسة الموسيقي بسبب قصة حبها التي تربطها بـ"خطيبها عمرو" في مسلسل "دايما عامر"، لتقرر الخروج في "لايف" وتتحدث عن الحب والعلاقات وغيرها من هذه الخطوط، بجانب أزمة والدها الفنان محمد التاجي المرضية وهو دخوله على ذبحة صدرية.

 اقرأ أيضا 

الحكومة تنفي رفع الغياب عن طلاب المدارس في رمضان 

وتسأل ابنة عامر عبد الرازق عن السبب وراء عدم تواجد والدها معها في بيت واحد، وفي ناحية أخرى، أخبر مستر عامر والد الطالب بأن نجله في خطر وهو عدم شعوره بوجود والده حتى أن اضطر إلى تأجير ولي أمر بديلًا عنه وهو الأمر الذي حدث في الحلقة الثامنة من مسلسل "دايما عامر"، ليضطر الولد للهرب ليلًا.

 

التفرقة بين الناشونال والانترناشونال

وتنتهي الحلقة التاسعة، بظهور التفرقة الكبيرة في حديث مستر لطفي بين رحلات طلاب مدارس الانترناشونال والناشونال، بسبب التكلفة المالية الكبيرة في الرحلات، فيحدث انقسام بين القسمين.

التفرقة بين الناشونال والانترناشونال مسلسل دايما عامر دايما عامر الحلقة التاسعة التفرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

الاختيار 3 الحلقة 9.. حوار «كاشف» بين السيسي وابنته: الصوم والصلاة مش حكر على الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 9.. «الغراب» كلمة السر فى أضخم صفقة سلاح إخوانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل