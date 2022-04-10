الحلقة 9 من مسلسل دايما عامر توضح التفرقة بين المدارس الناشونال والانترناشونال

بدأت الحلقة 9 من مسلسل "دايما عامر"، بمشاهد "عامر عبد الرازق" والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان برؤيته لفتاة من الفتيات وهي تجلس مع أحد أولياء أمور الطلبة معه في مدرسة رؤية، ويغلب الضحك والحب على الموقف الذي جمع بينهما.

الحلقة 9 من مسلسل دايما عامر

ويظهر مشهد جديد مع بداية المسلسل وهو وجود "مشكلة" كبيرة بين طلاب مدارس الناشونال ومدارس الانترناشونال، ليأتي مستر عامر وينقذ الموقف بينهما، قائلًا: "انتوا كده رجالة يعني لما تتخانقوا في الشارع"، ويطلب من أحد المدرسين أسماء هؤلاء الطلاب.

ويتحدث كلٍ من الفنان شريف دسوقي "مستر بهجت" مع الفنان صلاح عبد الله "مستر لطفي"، عن أحوال المدرسة وما تمر بها، وعن عدم زواج الأخير وعدم تكوينه لبيت وأسرة وأولاد، ويظهر هذا المشهد تحديدًا عدم الوفاق بين لطفي وبهجت.

الحلقة 9 من مسلسل دايما عامر

وتتحدث الفنانة لبلبة والتي تجسد شخصية ميس "زهرة" مع مستر أبو الوفا عن خوفها الشديد من استمراريتها في تحمل مسئولية الطلاب (خاصة بسبب ما يمرون به من مشاكل عائلية وغيرها)، ورغبتها في الإفصاح عن حقيقة مستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي وليس الدكتور في الجماعة الأمريكية.



وتقع الفنانة ميرنا نور الدين ميس "فدوي" مدرسة الموسيقي بسبب قصة حبها التي تربطها بـ"خطيبها عمرو" في مسلسل "دايما عامر"، لتقرر الخروج في "لايف" وتتحدث عن الحب والعلاقات وغيرها من هذه الخطوط، بجانب أزمة والدها الفنان محمد التاجي المرضية وهو دخوله على ذبحة صدرية.

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وتسأل ابنة عامر عبد الرازق عن السبب وراء عدم تواجد والدها معها في بيت واحد، وفي ناحية أخرى، أخبر مستر عامر والد الطالب بأن نجله في خطر وهو عدم شعوره بوجود والده حتى أن اضطر إلى تأجير ولي أمر بديلًا عنه وهو الأمر الذي حدث في الحلقة الثامنة من مسلسل "دايما عامر"، ليضطر الولد للهرب ليلًا.

التفرقة بين الناشونال والانترناشونال

وتنتهي الحلقة التاسعة، بظهور التفرقة الكبيرة في حديث مستر لطفي بين رحلات طلاب مدارس الانترناشونال والناشونال، بسبب التكلفة المالية الكبيرة في الرحلات، فيحدث انقسام بين القسمين.