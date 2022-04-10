«الاختيار 3» الحلقة 9.. وفاة زوجة العقيد مصطفى ضابط المخابرات الحربية

يشهد "الاختيار 3" الحلقة التاسعة أحداثا مثيرة، إذ ظهر العقيد مصطفى ضابط المخابرات الحربية داخل المستشفى للاطمئنان على زوجته، عقب معاناتها من مرض خطير، وقد أخبره الطبيب بوفاتها.

مسلسل "الاختيار 3" يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

المسلسل بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.