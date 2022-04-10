الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استجابة لـ«نائب التنسيقية».. حقوق الإنسان بالشيوخ توصي بتكثيف الحملات على عمالة الأطفال

محمود القط
محمود القط

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ الجلسة الثانية لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

وقال النائب محمود القط، إن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدي إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال في المنشآت.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استغلال الأطفال في العمل هو أحد أهم الموضوعات التي تؤرق الدولة المصرية حاليًا، رغم أن الدستور المصري والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعى إدارة مختصة للتفتيش على عمل الأطفال بموجب القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2016 ، إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.

وأفاد ممثل الحكومة، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة لتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش، ونظرًا لقلة عدد المفتشين لم يحققوا الهدف المنشود، وأيضًا نظرًا لعدم وجود الوعي المجتمعي الكافي سواء من بعض الأسر أو أصحاب الأعمال بضوابط ومعايير عمل الأطفال.

وانتهت اللجنة بإصدار عدة توصيات تكمن في قيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة من الوزارات المعنية لزيادة عدد المفتشين والحملات الرقابية.

وجاءت التوصية الثانية بتبنى دور توعوي عن طريق المؤسسات المعنية، ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.

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