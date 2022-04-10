الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والقناة الناقلة

أحمد مكي الكبير أوي
أحمد مكي الكبير أوي 6

يواصل مسلسل “الكبير أوي 6" الجزء السادس والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي أحداثه الكوميدية والذي حقق ردود أفعال قوية منذ عرض أولى حلقاته بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وتشهد الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 6 مفاجأة كبيرة حول من وراء لعبة “السبيط” ومن هو صاحبها وهو الأمر الذي أثار الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأيام الماضية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والقناة الناقلة

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للنجم أحمد مكي حصريا على قناتي on وon drama على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة التاسعة من مسلسل “الكبير أوي 6”  ويعرض المسلسل على قناة on الفضائية كالتالي: 

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء عقب أذان المغرب مباشرة.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

 

تردد قناة قناة ON

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11861
  • معامل الترميز: 27500

وينتظر الجمهور ظهور النجم أحمد مكي بشخصية "حزلقوم" في الحلقات المقبلة خاصة وإنه وهو لديه طفل ويجسده الطفل يوسف صلاح بنفس مكياج شخصية “حزلقوم” والتي ستقلب الأحداث رأسا على عقب وتزيد من كوميديا العمل والذي يسير حتى الآن بنمط جيد على غرار الأجزاء السابقة من المسلسل.

 

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوي 6

  • أحمد مكي
  • الوجه الصاعد رحمة أحمد
  • محمد سلام
  • بيومي فؤاد
  • هشام إسماعيل
  • سما إبراهيم
  • محمد أوتاكا
  • ليلى عز العرب
  • مصطفى غريب
  • حسن القناوى
  • علاء زينهم
  • حسين أبو حجاج
  • وضيوف الشرف ماجد الكدوانى
  • حمدى الميرغنى
  • نرمين الفقى
  • أسماء جلال
  • سليمان عيد
  • من تأليف مصطفى صقر
  • إخراج أحمد الجندي.
     
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والقناة الناقلة

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