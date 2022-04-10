قرار جمهوري بتعيين ناصر حجي عميدًا لألسن سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين الدكتور ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن بجامعة سوهاج.

ومن جانبه هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة عميد الكلية الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة القادمة، مقدمًا كل الشكر والتقدير للدكتور صبري توفيق، على ما بذله من جهد خلال الفترة الانتقالية والتي كان فيها مشرفًا على الكلية.

فيما نظمت وحدة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، دورة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في المجتمع الصعيدي"، والتي استهدفت طلاب وطالبات الجامعة بمختلف كلياتها، وذلك بمقر سفارة المعرفة بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن تلك الدورة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بدورة المرأة عامة، وبالفتاة الجامعية خاصة وتمكينها اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وأكد عبدالخالق أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على عقد سلاسل عديدة من الدورات التثقيفية الخاصة لتنمية ثقافة ومهارات الفتاة الجامعية، وجعلها أكثر إيجابية في شتى المجالات.

وأضافت الدكتورة ريهام فاروق مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، أنه شارك بالتدريب ٣٠ طالبًا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، موضحة أن الهدف من البرنامج التثقيفي التوعية بدور المرأة وصقل مهاراتها الحياتية لبناء أسرة سوية ولتفعيل دورها بإيجابية داخل مجتمعها.