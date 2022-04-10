لحمايتها من الانقراض.. كاليفورنيا تشيّد أكبر جسر للحيوانات البرية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن السلطات الأمريكية بدأت في تشييد أكبر جسر للحياة البرية في العالم، فوق طريق كاليفورنيا السريع.

وتابعت أن الجسر غير المسبوق للحيوانات في جبال سانتا مونيكا سيتضمن 10 حارات تسمح بعبور الحيوانات بأمان.

وأضافت أنه سيتم تشييد الممر فوق أحد أكثر الطرق ازدحامًا في كاليفورنيا، ليكون أكبر ممر علوي للحياة البرية في العالم هذا الشهر.

وأشارت إلى أن المشروع سيتألف من جسر أخضر تم بناؤه عبر الطريق السريع 101 بالقرب من لوس أنجلوس، مما يخلق ممرًا بين جزأين من جبال سانتا مونيكا، ويمتد الجسر العلوي بطول 210 أقدام وعرضه 165 قدمًا، ليكون ممرًا آمنًا للسحالي والثعابين والضفادع والأسود البرية مع فدان من النباتات المحلية على كلا الجانبين وجدران صوتية نباتية لإخفاء الضوء والضوضاء عن الحيوانات الليلية أثناء عبورها.

وأوضحت أن المشروع، الذي استغرق إعداده ما يقرب من عقد من الزمان، يأتي في وقت حرج، حيث تتقاطع الطرق السريعة في هذا المشهد المليء بالسيارات في موطن حرج للأسود البرية المحمية والحيوانات الأخرى، ما يضطرها إلى القيام بما يمكن أن يكون معابر مميتة، وقُتل ما لا يقل عن 25 من الأسود على الطرق السريعة في لوس أنجلوس منذ عام 2002، وكانت آخر حالة وفاة قبل أسابيع فقط، في 23 مارس، عندما أصيب أسد صغير وقتل على طريق ساحل المحيط الهادئ السريع.

وأضافت أن بيث برات، عالمة البيئة الحضرية في الاتحاد الوطني للحياة البرية، تشعر كما لو أنها تجري الميل الأخير في سباق الماراثون، حيث أمضت برات معظم العقد الماضي في التخطيط للمشروع وإقناع مسئولي النقل بأهميته، والجمع بين أصحاب المصلحة والمانحين لتمويله.

وقالت برات "ما زلت أشعر بالدوار قليلًا، لكني أشعر بالارتياح، لدينا فرصة لمنح هذه الأسود الجبلية فرصة في المستقبل وحمايتها من الانقراض".

وأكدت الصحيفة أنه سيقام حفل وضع حجر الأساس للاحتفال ببدء بناء معبر بقيمة 90 مليون دولار - يسمى معبر واليس أننبرج للحياة البرية - في يوم الأرض الموافق 22 أبريل، وسيكون البناء في الغالب في الليل وليس من المتوقع أن يكتمل المشروع حتى أوائل عام 2025.