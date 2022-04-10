«جدتها ولدت في مصر».. أبرز المعلومات عن مرشحة الرئاسة الفرنسية مارلين لوبان

قدم موقع "ouest-france" الفرنسي، في تقرير، معلومات عن المرشحة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف.

وأشار الموقع، إلى أن ماري لوبان ولدت عام 1968 في، ووالدها هما جان ماري لوبان، ومؤسس حزب الجبهة الوطنية، ووالدتها بيريت لوبان.

انفصل والدا مارين لوبان عام 1984.

درست مارين لوبان القانون وحصلت على درجة الماجستير في القانون.

عملت محامية في نقابة المحامين في باريس حيث كانت تدافع عن الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي.

في عام 2011، تولت رئاسة "الجبهة الوطنية" خلفا لوالدها ، وقادت حملتها الرئاسية الأولى في عام 2012 حيث حصلت على 17.9%.

ترشحت للانتخابات الرئاسية الفرنسية مفي عام 2017، وتمكنت من التأهل إلى الدور الثاني، لكنها فشلت على في مواجهة إيمانويل ماكرون.

أعلنت ترشيحها للرئاسة الفرنسية في أبريل 2021.

متزوجة من فرانك تشافروي في عام 1997، لديها ثلاثة أطفال منه ولكنها انفضلت عنه.

تزوجت مرة أخرى من سكرتير وطني سابق للجبهة الوطنية وانفضلت.

كانت على علاقة مع نائب رئيس الحزب السابق لويس أليوت، بينما هي الآن عازبة.

قال لوبان في تجمع حزبي في انتخابات 2017:"أود أن أفكر في جدتي الكبرى بولين، القبطية، المولودة في مصر حيث عاشت كل حياتها تقريبا".

ووفقا للموقع الفرنسي فقد وولدت بولين فينسنت في صعيد مصر، بأسيوط من "عائلة مالطية من جهة والدتها" و “من أب سويسري”.

وسبق وأدلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته اليوم، بصوتيهما في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تصل إلى 25.5٪ في منتصف النهار.

وأشارت الداخلية الفرنسية، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية 25.5٪ في منتصف النهار، وكانت 28.5 في نفس الوقت من عام 2017.