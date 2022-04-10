الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«مكونات من زهرة».. كشف علمي جديد يحمل بارقة أمل لمرضى الأورام

أورام
أورام

اكتشف باحثون صينيون بمعهد كونمينج للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن مكونات من زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينج، أظهرت أنشطة مضادة للأورام.
وأفاد الباحثون، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأحد، بأنهم عندما فحصوا الأدوية المضادة للسرطان، وجدوا أن مستخلص الإيثانول من زهرة أكويلاريا سينينسيس أظهر أنشطة هامة لمنع سرطان الرئة،وسرطان عنق الرحم، والورم الأرومي العصبي، وسرطان المبيض، وأنواع أخرى من السرطان، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "المنتجات الطبيعية والتنقيب البيولوجي".
وأضاف البيان، أنه ومن خلال التجزيء بالمقايسة الحيوية لمستخلص الإيثانول، وجد الباحثون أن ترايتيربينويد من نوع القرعيات الجديد “أكويلاروليد أ”، أظهر أنشطة سامة كبيرة ضد سرطان الغدة النخامية "SPC-A-1"، وسرطان الخلايا الحرشفية في الرئة البشرية "NCI-H520" وسرطان الرئة البشرية "A549".
ولفت الباحثون، إلى أن الدراسة تتيح آفاقا جديدة لتنمية زهرة أكويلاريا سينينسيس والاستفادة منها.
وتعد زهرة أكويلاريا سينينسيس (لور) سبرينج مصدرا نباتيا هاما لإنتاج العود الطبي الصيني وهي منتشرة على نطاق واسع في جنوبي الصين.

الصين زهرة مضادة للأورام الاورام

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