بدء التصفيات النهائية بين 587 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم بمطروح

أعلن سامي عبدالعزيز، مسؤول تنظيم مسابقة القرآن الكريم لعام 2022، بمحافظة مطروح، بدء التصفيات النهائية بين حفظة القرآن الكريم في المجموعات الـ 6 وذلك لتحديد المراكز الأولى والفائزين بلقب المسابقة هذا العام.

وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم التصفية بين 3 مجموعات وسيتم التصفية بين الـ3 مجموعات الأخرى اليوم، حيث تقدم للمسابقة 587 من حفظة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم، سيتم إعلان الفائزين خلال حفل سيتم إقامته في مكتبة مصر العامة بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة.

وأكد أنه سيتم إقامة حفل في العشر الأواخر من شهر رمضان، وسيتم توزيع شهادات على جميع المتسابقين بالإضافة إلي تقديم دروع إلى الفائزين بلقب حفظة القرآن هذا العام ومبلغ مالي للمراكز الأولي وبعض الهدايا العينية.

وفي 15 شعبان، انطلقت مسابقة القرآن الكريم 2022، بمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتحت إشراف مديرية أوقاف مطروح، وبمشاركة 587 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم.