الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعوة أممية لمحاسبة مسئولى استهداف المدنيين بماريوبول ومحطة قطار كراماتورسك

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، إلى مساءلة ومحاسبة المسئولين عن استهداف المدنيين في الهجوم على محطة قطار كراماتورسك والهجوم على ماريوبول خلال الفترة الماضية في أوكرانيا.

وقال حق - في تصريح خاص لقناة " الحرة " الأمريكية - إن الهجوم على المدنيين والبنى التحتية المدنية غير مقبول بأي شكل، مؤكدًا رفض الأمم المتحدة استهداف المدنيين.

وأضاف أن الأولوية لدى الأمم المتحدة وقف القتال واستهداف المدنيين، موضحًا أنه تجرى حاليًا مناقشات مع المسئول عن الشئون الإنسانية "مارتن جريفيث" للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لأنه أفضل سبيل لحماية المدنيين.

وأوضح حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل الخاصة، وما حدث في بوتشا منذ أسبوع، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لوقف القتال وحل النزاع هو الدبلوماسية.

نيويورك ماريوبول محطة القطار كراماتورسك الامم المتحدة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أين المحافظون اليوم؟.. متابعة ضبط الأسعار فى أسواق الغربية.. ورفع مخلفات بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين